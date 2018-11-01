ليبيا

الشاطر: اتفاق مجلسي الدولة والنواب على تغيير الرئاسي يُنتج صراعاً أخر

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 نوفمبر 2018 - 14:47
حجم الخط
طباعة
الشاطر: الذين يرون الاتفاق إنهاء للصراع لا يدركون انه ينتج صراعاً اخر وفترة انتقالية أخرى. [إنترنت]
علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على الاتفاق الحاصل مؤخراً بين مجلسي الدولة والنواب قائلاً في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: 

“بعد 3 سنوات من المجافاة أُعلن عن اتفاق المجلسين على تغيير المجلس الرئاسي من أجل توحيد السلطة، كلمة حق يقصد بها قطع الطريق أمام انتخابات تشريعية استباقاً لمؤتمر باليرمو، الذين يرون الاتفاق إنهاء للصراع لا يدركون انه ينتج صراعاً اخر وفترة انتقالية أخرى”.

هذا وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز الأربعاء في طرابلس قد التقيا بعضوي المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر واحميده الدالي، حيث شمل النقاش عدد من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي في ليبيا والمحادثات بين المجلس الأعلى ومجلس النواب بحسب منشور للبعثة الأممية على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن