الشاطر: استقالة المبعوث الأممي فيها شيء من المكر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة فيها شيء من المكر، وفق قوله.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لكنها لا تصعّب الأمور كما يرى البعض فهو صعّبها واستمراره يزيد من تصعيبها.

وتابع: “باستقالته ترك الأمر للحسم الليبي بالقوة أو بالمصالحة،، تحييد البعثة يُلقي المسؤولية على عاتق حكومة الوفاق للتصرف وليس انتظار من يقول لها كيف تتصرف”.

استقالة #غسان_سلامه فيها شيئ من المكر لكنها لا تصعّب الامور كما يرى البعض فهو صعّبها واستمراره يزيد من تصعيبها.



باستقالته ترك الأمر للحسم الليبي بالقوة او بالمصالحة.



تحييد اابعثة يلقي المسؤولية على عاتق #حكومة_الوفاق للتصرف وليس انتظار من يقول لها كيف تتصرف — Abdurrahman Shater (@alshater1939) March 2, 2020

هذا وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الإثنين، تقديمه طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإعفائه من مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لأسباب قال إنها صحية.

وقال سلامة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.”

وأضاف: “وعليَّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد،، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملاً لليبيا السلم والاستقرار”.

سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار ٢٥١٠،وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 2, 2020

يُذكر أن سلامة تولى مهمته في ليبيا، في يونيو 2017 خلفاً للألماني مارتن كوبلر، حيث توالى على ليبيا منذ عام 2011 6 مبعوثين أممين.

ويعد غسان سلامة أول مبعوث أممي إلى ليبيا، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنهاء مهامه من منصبه.

وقال مسؤول الإعلام في البعثة الأممية جان علم، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تلقى رسالة من سلامة تتضمن عزمه ترك منصبه في ليبيا.

وأوضح جان علم في تصريح تلفزيوني، أن غوتيريش سيناقش مع سلامة ضمان انتقال سلس لتجنب خسارة ما تحقق، وفق قوله.

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