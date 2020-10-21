الشاطر: «السراج» غير مُؤهل لتولي المسؤولية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، غير مُؤهل لتولي المسؤولية.

وكتب الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “هل أدرك السراج خطورة تكليف بعيو رئيسا للإعلام ولم يشاور أحد ولم يستجب للانتقادات ومطالبات إلغاء قراره؟”.

وأضاف: “ما موقفه الآن بعد إلقاء القبض على من عينه؟ كيف يدافع عن قراره وكيف يبلع هزيمته؟”.

وأردف الشاطر: “هذه ليست أول سقطة فهو غير مؤهل لتولي المسؤولية منذ عامين صرحت بأنه كارثة”.

هل أدرك #السراج خطورة تكليف بعيو رئيسا للإعلام ولم يشاور أحد ولم يستجب للانتقادات و مطالبات إلغاء قراره؟

ما موقفه الان بعد القاء القبض على من عينه؟

كيف يدافع عن قراره وكيف يبلع هزيمته؟

هذه ليست أول سقطة فهو غيرمؤهل لتولي المسؤولية

منذ عامين صرحت بأنه كارثة. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) October 21, 2020