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الشاطر: المبعوث الأممي انتظر 5 أشهر كي يتمكن حفتر من دخول طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 23:07
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قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، انتظر 5 أشهر كي يتمكن خليفة حفتر من دخول طرابلس.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الآن تفوه مصدومًا بأن الحل العسكري وهم مكلف بعد اليأس من انتصار المعتدي.

وتابع:

أخالفه الرأي فالحل لن يكون إلا عسكريا وعلى الباغي تدور الدوائر.

محاولة جديدة منه لتخدير المنتصر وشله خليك في وهمك عمو سلامة.

يُشار أن صحيفة “إندبندت المالطية” نقلت عن سلامة قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري المالطي، كارميلو أبيلا، بالعاصمة فاليتا، إن الحل العسكري في ليبيا وهم.

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وأشار إلى تكلفته الباهظة، منوهًا بأنه بعد شهور من الصراع هناك أكثر من 1200 قتيل، وأكد أن الأمم المتحدة تقترب أخيرًا من العودة إلى مباحثات حل الأزمات الليبية، وفق قوله.

 

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عبدالحق عبدالجبار

يا شاطر الشطر كم انتظر الذي قبله والذي قبل الذي قبلك حتي تام تمرير قنبلة الصخيرات ودخول الفرقاطة وتجديد الروح فيك وفي جماعتك ؟ انت مصيبه اسمك شاطر فتعتقد ان الليبيين اغبياء … لقد انقلب السحر علي الساحر يا غبي

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