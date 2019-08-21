الشاطر: المبعوث الأممي انتظر 5 أشهر كي يتمكن حفتر من دخول طرابلس

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، انتظر 5 أشهر كي يتمكن خليفة حفتر من دخول طرابلس.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

الآن تفوه مصدومًا بأن الحل العسكري وهم مكلف بعد اليأس من انتصار المعتدي.

وتابع:

أخالفه الرأي فالحل لن يكون إلا عسكريا وعلى الباغي تدور الدوائر. محاولة جديدة منه لتخدير المنتصر وشله خليك في وهمك عمو سلامة.

انتظر #غسان_سلامة 5 اشهر كي يتمكن #سفاح_ليبيا من دخول #طرابلس الان تفوه مصدوما بان الحل العسكري وهم مكلف بعد الياس من انتصار المعتدي. اخالفه الرأي فالحل لن يكون الا عسكريا وعلى الباغي تدور الدوائر . محاولة جديدة منه لتخدير المنتصر وشله خليك في وهمك عمو سلامة. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) August 21, 2019

يُشار أن صحيفة “إندبندت المالطية” نقلت عن سلامة قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والترويج التجاري المالطي، كارميلو أبيلا، بالعاصمة فاليتا، إن الحل العسكري في ليبيا وهم.

وأشار إلى تكلفته الباهظة، منوهًا بأنه بعد شهور من الصراع هناك أكثر من 1200 قتيل، وأكد أن الأمم المتحدة تقترب أخيرًا من العودة إلى مباحثات حل الأزمات الليبية، وفق قوله.