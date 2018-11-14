الشاطر: بدأ قطار الوطن يتحرك

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر إن المؤتمر الجامع وسيلة لتحرير الليبيين من صناعة الاختطاف والاعتقال.
وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الذين مارسوا اختطاف الأفراد واعتقالهم، تطوروا إلى اختطاف الوطن واعتقاله، وفق قوله.
وأكد الشاطر أن الوطن سينتصر بإرادة مواطنيه وستنقشع عنه الغيوم، وأضاف قائلاً :
” مؤتمر باليرمو أيد بالإجماع خارطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بدأ قطار الوطن يتحرك”.
هناك اسماء ليبية مثل طق النار و السلوقي و الجمل وما حمل وهذه اللاقاب تعطي بسبب عمل او معاملة او اعمال جد جد العيلة اما يا عبدالرحمن ( الشطارة بينك وبنها ) ما بين السماء والأرض …. بالله عليك بداء قطار الوطن المخطوف يتحرك الي اين …. هو يا….. في شئ مخطوف ويتحرك نحو الاحسن قبل القبض علي المختطفين و مساعديهم