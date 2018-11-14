الشاطر: بدأ قطار الوطن يتحرك

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر إن المؤتمر الجامع وسيلة لتحرير الليبيين من صناعة الاختطاف والاعتقال.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الذين مارسوا اختطاف الأفراد واعتقالهم، تطوروا إلى اختطاف الوطن واعتقاله، وفق قوله.

وأكد الشاطر أن الوطن سينتصر بإرادة مواطنيه وستنقشع عنه الغيوم، وأضاف قائلاً :