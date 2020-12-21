الشاطر: ثورة فبراير تحوَّلت إلى سلعة قابلة للنهب والقسمة

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 21:07 | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2020 - 21:08 نُشر: الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 21:07
ليبيا
من يتمرد على إرادة الشعب يحظى بالنصيب الذي يرضيه

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن ثورة 17 فبراير تحولت إلى سلعة قابلة للنهب والقسمة.

وكتب الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “انتفاضة فبراير تحولت إلى ثورة لتحقيق طموحات بناء دولة مدنية ديمقراطية”.

وأضاف: “خلال العشر سنوات قفز عليها الانتهازيين وحولوها إلى سلعة قابلة للنهب والقسمة”.

وتابع الشاطر: “من يتمرد على إرادة الشعب يحظى بالنصيب الذي يرضيه”.

واستطرد: “ومن يعانق طموحات الشعب نصيبه التجاهل وعقوبات مجلس الأمن”.

آخر تحديث: 21 ديسمبر 2020 - 21:08
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