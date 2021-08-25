الشاطر: سحب الثقة من الحكومة سيُدخل الدولة في المجهول

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية من قِبل مجلس النوّاب، سيدخل الدولة في المجهول، حسب وصفه.

وذكر الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن “استدعاء مجلس النواب لرئيس الحكومة للمساءلة يعتبر تمهيدا لسحب الثقة ومن ثم تكليف حكومة أخرى”.

وأضاف: “في الأوضاع العادية يعتبر إجراء سليم و لا يُشوبه خلل قانوني، وفي الأوضاع الراهنة يعتبر خلط للأوراق لإلغاء استحقاق الانتخابات القادمة وإدخال الدولة في المجهول.

استدعاء #مجلس_النواب ل #رئيس_الحكومة للمساءلة يعتبر تمهيدا لسحب الثقة و من ثم تكليف حكومة اخرى. في الاوضاع العادية يعتبر اجراء سليم و لا يشوبه خلل قانوني. وفي الأوضاع الراهنة يعتبر خلط للأوراق لإلغاء استحقاق الانتخابات القادمة وإدخال الدولة في المجهول. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) August 25, 2021

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، في وقت سابق، بأن رئاسة مجلس النوّاب أبلغت النوّاب بتأجيل جلستي هذا الأسبوع، وذلك لاستكمال اللجنة التشريعية صياغة ملاحظات أعضاء المجلس حول قانون الانتخاب.

وقال مستشار رئيس المجلس للشئون الإعلامية فتحي المريمي، في تصريحات للوكالة، إن المجلس يستعد الأسبوع القادم لعقد جلساته لمناقشة الحكومة المطلوب مثولها أمام المجلس، بناء على استدعاء الرئيس، وذلك للإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول العديد من القضايا التي تشغل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وفي 10 مارس الماضي، منح مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين للجلسة حينها، في مدينة سرت، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحازت حكومة الوحدة الوطنية على ثقة 132 نائبا، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة، إن مدة ولاية الحكومة تنتهي في 24 ديسمبر القادم على أن تكون حكومة تصريف أعمال بعد تجاوز هذا التاريخ.

ووصف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باليوم التاريخي لليبيا.