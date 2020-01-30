الشاطر: غطاء المعركة السياسي يشي بأن السرَّاج متواطئ!

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن الغطاء السياسي لمعركة صد العدوان على العاصمة طرابلس، يشي بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج متواطئ، على حد قوله.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الشاطر:

الأبطال الذين يدافعون عن العاصمة ويُقدمون الشهداء والذين هُجِروا ودُمِّرت ممتلكاتهم وقُتِل أطفالهم بالعدوان المباشر من دولة الإمارات طيلة 10 أشهر لم يحرك مشاعر فائز السراج ليقطع العلاقات معها.

وأضاف:

الغطاء السياسي للمعركة يشي بأنه متواطئ. مصيبة لو صح ذلك.