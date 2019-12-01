الشاطر: في كل تصريح يُعلمنا «سلامة» درسًا في عدم الثقة فيه ولكننا لا نتعظ!

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في كل تصريح له يُعطي درسًا في عدم الثقة فيه ولكنهم لا يتعظون، وفق قوله.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:

عندما تحركت أمريكا ضد النفوذ الروسي قال: الصراع بينهما عقد المشهد. ولما استعانت حكومة الوفاق بتركيا لصد العدوان طالب بمنع توريد السلاح.

وتابع:

طيران الإمارات يقتل المدنيين ولم يدنه. عجبي!!.