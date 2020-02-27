ليبيا

الشاطر: قادة المحاور مستاؤون من الدور المشبوه للبعثة الأممية

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 فبراير 2020 - 23:16
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ليبيا
الشاطر.. قادة المحاور مستاؤون من الدور المشبوه للبعثة الأممية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن صوت بعض قادة المحاور بدأ يعبر عن استيائه العلني من الدور المشبوه للبعثة الأممية، وفق قوله.

وأوضح الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن هذا الاستياء يأتي جراء استمرار قوات حفتر في اعتداءاتها اليومية، واستمرار البعثة في إصدار بيانات القلق دون تسمية المعتدي واتخاذ إجراء ضده.

وأضاف يقول: “هذا تطور مهم من الخطر والخطأ أن يتجاهله قائد الجيش!”.

هذا وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة استمرار خروقات الهدنة التي أعلنت في 12 يناير الماضي، وآخرها القصف المتكرر على مدى اليومين الماضيين لمطار معيتيقة من قِبل قوات حفتر، والذي يعد منفذًا حيويًا وهامًا لآلاف الليبيين في طرابلس الكبرى.

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وقالت البعثة في بيان، الخميس، إن هذه الخروقات تأتي في الوقت الذي يسعى فيه الليبيون مع الأمم المتحدة جاهدين عبر المسارات الثلاثة لإنهاء الاقتتال والتوصل لحلول نهائية للأزمة الليبية ووضع حد لمعاناة الشعب الليبي التي تتفاقم كل يوم، بحسب البيان.

وقصفت قوات حفتر مجددا، صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.

والأربعاء، أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن قوات حفتر، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة الأخيرة، بصواريخ غراد.

وكثفت قوات حفتر خلال اليومين الماضين، عمليات استهداف الأحياء المدنية بطريقة عشوائية.

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