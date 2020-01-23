الشاطر: كل ما يحدث من مآسي بسبب إدارة حكومة الوفاق السيئة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن كل ما يحدث في البلاد من مآسي سببه إدارة الحرب السيئة لحكومة الوفاق الوطني.
وكتب الشاطر تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:
محور الشر الذي يسعى لاحتلال ليبيا لا يريد مقاومة له.
يريد فريسة منزوعة المخالب مسلوبة الإرادة.
وأضاف:
وجدو في ضعف حكومة الوفاق بغيتهم وهي لا زالت تتوشح بالصبر والملاينة.
كل ما يحدث من مآسي بسبب إدارتها السيئة للحرب.
الدماء التي تُراق في عنقها وسوف تُحاسب عليه.
محور الشر الذي يسعى لاحتلال #ليبيا لا يريد مقاومة له . يريد فريسة منزوعة المخالب مسلوبة الإرادة . وجدو في ضعف #حكومة_الوفاق بغيتهم وهي لا زالت تتوشح بالصبر والملاينة . كل ما يحدث من مآسي بسبب ادارتها السيئة للحرب. الدماء التي تراق في عنقها و سوف تحاسب عليه.— Abdurrahman Shater (@alshater1939) January 23, 2020
شن صار يا شاطر هدي المرة ابنك لم يتحصل علي ترقيه والا المعاش ناقص ؟ 🤔 توا مَش امس كُنتُم حبايب 😭