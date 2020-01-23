الشاطر: كل ما يحدث من مآسي بسبب إدارة حكومة الوفاق السيئة

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن كل ما يحدث في البلاد من مآسي سببه إدارة الحرب السيئة لحكومة الوفاق الوطني.

وكتب الشاطر تغريدة عبر حسابه على تويتر يقول:

محور الشر الذي يسعى لاحتلال ليبيا لا يريد مقاومة له. يريد فريسة منزوعة المخالب مسلوبة الإرادة.

وأضاف:

وجدو في ضعف حكومة الوفاق بغيتهم وهي لا زالت تتوشح بالصبر والملاينة. كل ما يحدث من مآسي بسبب إدارتها السيئة للحرب. الدماء التي تُراق في عنقها وسوف تُحاسب عليه.