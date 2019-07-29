الشاطر لـ«المبعوث الأممي»: لعل رد حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين لمطار معيتيقة

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي مرتين الاثنين.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر مخاطبًا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:

سيد غسان سلامة لعل رد حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين اليوم لمطار معيتيقة فضلا عن قصف سيارة اسعاف.

وأضاف:

إذا لم تفهم رده فسوف أترجمه لك: يقول لك خرف انا ماضي في مشروعي،، أما المدافعون عن طرابلس فيقولون لك: ما تقترحه منح فرص لمجرم تدعمه ونحن لها بالمرصاد.

سيد #غسان_سلامة لعل رد #حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين اليوم لمطار #معيتيقةً فضلا عن قصف سيارة اسعاف. اذا لم تفهم رده فسوف أترجمه لك : يقول لك خرف انا ماضي في مشروعي . اما المدافعون عن #طرابلس فيقولون لك: ما تقترحه منح فرص لمجرم تدعمه ونحن لها بالمرصاد. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) July 29, 2019

يُشار أن حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي توقفت الاثنين بعد استهداف المطار بعدد من القذائف وتم إعادتها فيما بعد قبل أن تتوقف مرة أخرى باستهداف آخر تعرض له المطار مما أدى إلى توقف الحركة من جديد وإلغاء ما تبقى من رحلات ليوم الاثنين.