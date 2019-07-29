الشاطر لـ«المبعوث الأممي»: لعل رد حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين لمطار معيتيقة

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي مرتين الاثنين.
وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر مخاطبًا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:
سيد غسان سلامة لعل رد حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين اليوم لمطار معيتيقة فضلا عن قصف سيارة اسعاف.
وأضاف:
إذا لم تفهم رده فسوف أترجمه لك: يقول لك خرف انا ماضي في مشروعي،، أما المدافعون عن طرابلس فيقولون لك: ما تقترحه منح فرص لمجرم تدعمه ونحن لها بالمرصاد.
سيد #غسان_سلامة لعل رد #حفتر قد وصلك من خلال قصفه مرتين اليوم لمطار #معيتيقةً فضلا عن قصف سيارة اسعاف. اذا لم تفهم رده فسوف أترجمه لك : يقول لك خرف انا ماضي في مشروعي . اما المدافعون عن #طرابلس فيقولون لك: ما تقترحه منح فرص لمجرم تدعمه ونحن لها بالمرصاد.
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) July 29, 2019
يُشار أن حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي توقفت الاثنين بعد استهداف المطار بعدد من القذائف وتم إعادتها فيما بعد قبل أن تتوقف مرة أخرى باستهداف آخر تعرض له المطار مما أدى إلى توقف الحركة من جديد وإلغاء ما تبقى من رحلات ليوم الاثنين.
يا شاطر بلاش تتشطر …. بعض مما ذكر غسان سلامة ..( لقد دعا سلامة حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، إلى إغلاق مراكز اعتقال المهاجرين وإطلاق سراحهم، كما طلب منها وقف استخدام مطار معيتيقة الدولي لأغراض عسكرية ) هل هذا الجواب يكفئ
ياقليل الشطارة وفارس الغباء هل حفتر في حاجة لقصف المطار بقذائف الهاون أو صواريخ الجراد، وهو الذي يملك القاذفات التي تستطيع مسح المطار بكامله من أساسه.. لماذا تضحك على ذقون الليبيين وأنت تعلم أن الميلشيات غير المنضبطة يمكنها أن تفعل أي شئ بهدف وبلا هدف..
كيف تسمح لنفسك وأنت في عمر القرود أن تحول نفسك إلى بوق يدافع عن مجرمي الميلشيات وهوات التشرد والجريمة.. هل كل هذا من أجل كرسي ورقي لا يسمن ولا يغني من جوع.. حقا أن الشطارة أبعد ما تكون عن النماذج أمثالك..
عندي بعض الاسالة لهذا الذي يعتقد انه شاطر … هل وجود قاعدة ايطالية للمساعدة علي اقامة دولة مدنية ؟ هل تهريب الأموال و العائلات الاخوانية و شراء العقارات في تركيا للمحافظة علي الدولة المدنية ….هل وجود حكومة غير شرعية و كذلك مجلس للدولة غير شرعي للمساعدة علي اقامة دولة مدنية ..؟ هل وجود هذا المعتوه علي راس المصرف المركزي لمدة تسعة سنوات للمحافظة علي الدولة المدنية..؟ هل عدم وجود السيولة للمواطنيين العاديين و عدم وجد العلاج والكهرباء والماء والنت كل هذا للمحافظة علي الدولة المدنية ؟ اتركني اشرح لك الذي يحصل … هناك دول اما بسبب تاريخها او بسبب تجاربها… قراءة المزيد ..