الشاطر للسراج: لماذا لا تسمي الدول التي تشارك في العدوان على الليبيين؟

قام عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بتوجيه تساؤل مهم لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بخصوص ما تشهده العاصمة طرابلس مؤخراً من اعتداءات.

حيث قال الشاطر في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:

“فايز السراج أسالك وانت المؤتمن عن أرواح وسلامة الليبيين: لماذا لا تسمي الدول التي تشارك في العدوان على الليبيين؟”

وأردف عضو المجلس الأعلى للدوله تساؤله بسؤال أخر أكثر عمقاص حيق قال:

“لو طلبت شهادتك في محكمة تعقد بالخصوص هل ستتلفح بالصمت؟ ليسقط عليك الحكم بالتستر على جرايم قتل وبالتالي فأنت شريكا في ارتكابها، اليوم وراءه غداً”.

هذا وأفادت عدة تقارير دولية بوقوف كل من فرنسا ومصر والإمارات إلى جانب قوات خليفة حفتر في عدوانها على طرابلس.

وقامت عملية بركان الغضب بتوثيق وجود أسلحة فرنسية ضمن الأسلحة التي تركتها قوات حفتر وفرت من مدينة غريان عقب تحريرها.