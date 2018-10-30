الشاطر: مؤتمر باليرمو سيزيد من تأزم المشهد الليبي

حيث قال الشاطر في تغريدة نشرها لى حسابه الرسمي في تويتر: “الدول التي تتصارع لعقد مؤتمرات بإدعاء مساعدة ليبيا لتجاوز مشاكلها، باريس وباليرمو وغيرهما تزيد من تأزم المشهد لانها لم تخرج من المربع المتصارع على السلطة، حضور الأربعة الأعداء تأزيم للأزمة وإطالة لها ولن ينتج حلاً، ليبيا بحاجة لمن يفكر في طريقة لإبعادهم”.

هذا وتُكثف الحكومة الإيطالية جهودها للإعداد لمؤتمر باليرمو حول ليبيا، والذي تعتبره الدبلوماسية الإيطالية محطة حاسمة لاستعادة موطئ قدم ثابت لها في البلاد، ومواجهة المنافسة الفرنسية المفتوحة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.