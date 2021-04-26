الشاطر: منع دخول الحكومة لبنغازي تمرد على الشرعية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن منع دخول الحكومة لمدينة بنغازي يثبت حجم المستحيل أمام رئيسها عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف الشاطر في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أخشى أن تنجر للخنوع فتفقد صدقيتها وقوتها.. هذا التصرف هو تمرد على الشرعية ووحدة الوطن ويجب أن يُقابل بإجراء قوي وعليها إعلان حالة التمرد على الشرعية وإحالة مرتكبيه إلى التقاعد والمحاكمة”.

وتابع: هناك فرق بين الحق والباطل.. هناك ثورة تريد بناء دولة مدنية.. وهناك مخرب خارج عن القانون يعرقل.. الحكومة في وضع لا تحسد عليه فقامت بتعيينات لإرضائه وهي اختراقات لأهدافها ومعرقلة لها.. وصلنا نقطة المستحيل عندما يكافئ المجرم”.

وتساءل الشاطر: “إلى أين نحن سائرون؟ ربما للمجهول”.

2-2 هناك فرق بين الحق و الباطل.

هناك ثورة تريد بناء دولة مدنية.

وهناك مخرب خارج عن القانون يعرقل.

الحكومة في وضع لا تحسد عليه فقامت بتعيينات لارضائه وهي اختراقات لاهدافها ومعرقلة لها.

وصلنا نقطة المستحيل عندما يكافا المجرم.

إلى أين نحن سائرون؟ ربما للمجهول. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) April 25, 2021

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عن تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده بمدينة بنغازي يوم الاثنين.

وبحسب ما نشر الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة عبر حسابه على فيسبوك، فإنه سيتم التحضير لموعد لاحق لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، دون تحديد موعد أو تاريخ محدد.

ولم يذكر الناطق أسباب التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأنه تم إلغاء الرحلة التي كانت ستقلع من مطار معيتيقة عند الساعة التاسعة من هذه الليلة وعلى متنها الوفد الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان الوفد الحكومي المكون من الحراسات والمراسم قد وصل إلى مطار بنينا مساء الاثنين، ومنعته قوات حفتر من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد أدراجه من بنغازي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية.

وبقي وزراء حكومة الوحدة الوطنية موجودين في مطار معيتيقة في انتظار أخذ إذن النزول في مطار بنينا، في الوقت الذي مُنِع فيه الوفد الأول من دخول بنغازي، ليتم بعد ذلك إلغاء الرحلة بالكامل.

وفي وقت سابق، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزراء الحكومة ووزراء الدولة ونواب رئيس مجلس الوزراء، لحضور اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث غدا الاثنين، والذي سيكون في مدينة بنغازي.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إلى جميع الوزراء ووزراء الدولة ونواب مجلس الوزراء، حيث جاءت الدعوة بناء على تعليمات الدبيبة، لانعقاد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث.

وأوضح الخطاب أن الاجتماع سيكون بديوان مجلس الوزراء ببنغازي على تمام الساعة الواحدة ظهر الاثنين.