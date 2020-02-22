الشاطر: من يتوقع نجاح مفاوضات 5+5 بـ«منطق حفتر» فهو أعمى البصر والبصيرة

أفاد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بأن مطالب خليفة حفتر المعلنة من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة جنيف السويسرية، أن يتم تسليمه المعسكرات والأسلحة، وأن لا تستعين حكومة الوفاق الوطني أو تتحالف مع تركيا.

وقال الشاطر في تغردية عبر حسابه على تويتر: “مطالب حفتر المعلنة من اجتماع 5+5 أن نسلمه المعسكرات والأسلحة ولا نستعين أو نتحالف مع تركيا،، أما ميليشياته من 6 جنسيات فهي الجيش الذي يُحقق مدنية الدولة.”

وأضاف: “من يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو أعمى البصر والبصيرة ومصاب في عقله إن كان له عقل.”

مطالب #حفتر المعلنة من اجتماع 5+5 ان نسلمه المعسكرات والأسلحة و لا نستعين او نتحالف مع #تركيا

اما ميليشياته من 6 جنسيات فهي الجيش الذي يحقق مدنية الدولة.

من يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو اعمى البصر والبصيرة ومصاب في عقله ان كان له عقل. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) February 22, 2020

هذا وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بأن محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية تسير في الاتجاه الصحيح، وفق قوله.

ونوه سلامة في مقابلة مع وكالة “رويترز” على هامش محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة، بأنه يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي.

وأضاف أنه يتوقع انعقاد المحادثات السياسية في المدينة السويسرية في 26 من فبراير الجاري، لكنه يعمل على إجراءات لبناء الثقة، وفق قوله.

وتابع يقول: “نحاول بالتوازي جعل السفر الجوي أكثر أمنا في ليبيا، لا سيما من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة، ونحاول أيضا إعادة فتح الميناء حتى يكون ميناء آمنا،، كما نحاول أيضا.. المساعدة في تبادل للسجناء بين الطرفين.”

وفي وقت سابق، أفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بأن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر، يعملان على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا.

وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، استئناف المفاوضات العسكرية، والهادفة إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد إعلان حكومة الوفاق انسحابها من هذه المفاوضات بعد قصف ميناء طرابلس من قِبل عناصر حفتر.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم لوكالة فرانس برس، إنه تم استئناف هذه المباحثات غير المباشرة التي تجري في جنيف بإشراف المنظمة الدولية.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات لجنة 5+5 لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

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