الشاطر مُخاطباً ساسة ليبيا: الجنوب الليبي لم يتلقى إلا كلاماً بلا مضمون

علق عضو المجلس الأعلى للدولة «عبد الرحمن الشاطر» على المطالبات الأخيرة لأهالي الجنوب الليبي.

حيث قال الشاطر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر:

“من يجد من الساسة الشجاعة ويصرح بأن احتجاجات أهلنا في الجنوب مشروعة عوضاً عن التصريح بالخسارة الدولارية على الدولة، الخسائر المالية تعوض لكن خسارة مواطنين من حقهم التمتع بحياة هانئة هو الذي يجب أن يؤخذ بجدية، الجنوب لم يتلقى إلا كلاماً بلا مضمون محنة وطن”.

من يجد من الساسة الشجاعة ويصرح بان احتجاجات اهلنا في الجنوب مشروعة عوضا عن التصريح بالخسارة الدولارية على الدولة. الخسائر المالية تعوض لكن خسارة مواطنين من حقهم التمتع بحياة هانئة هو الذي يجب ان يؤخذ بجدية.الجنوب لم يتلق الا كلام بلا مضمون .#محنة _وطن — Abdurrahman Shater (@alshater1939) December 10, 2018

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «حراك غضب فزان» قد أعلن في وقت سابق عن إغلاقها أكبر حقول النفط في البلاد، فيما وصفت «المؤسسة الوطنية للنفط»، المحتجين بأنهم «خارجون عن القانون» ويهدفون إلى «تحقيق مصالح شخصية»، محذرة من آثار ما اسمته «كارثة وطنية».

ويعيش الجنوب الليبي، منذ سقوط نظام معمر القذافي، حالة انفلات أمني، تشمل انتشار شبكات تهريب النفط والسلع والبشر، ومجموعات إجرامية تمتهن اختطاف الناس مقابل فديات، وأخرى إرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش» وكتائب تتبع المعارضة التشادية المسلحة، مما دفع سكان المنطقة للخروج عن صمتهم لسنوات والمطالبة بحقوقهم.