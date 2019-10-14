الشاطر: هل سيتخذ «السراج» خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على القصف الجوي لطيران قوات حفتر لمنزل في منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، والذي تسبب في مقتل 3 أطفال وإصابة عدد من المدنيين.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

السراج زار مكان فاجعة الفرناج هل سيتخذ خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات وكذلك إعلان قطع العلاقات مع الإمارات لأنها شريك في القتل والاعتداء على الشرعية التي يمثلها.

وأضاف:

البيانات والتصريحات لا معنى لها فهي للاستهلاك المحلي فقط.