الشاطر: هل سيتخذ «السراج» خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية

علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على القصف الجوي لطيران قوات حفتر لمنزل في منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، والذي تسبب في مقتل 3 أطفال وإصابة عدد من المدنيين.
وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:
السراج زار مكان فاجعة الفرناج هل سيتخذ خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات وكذلك إعلان قطع العلاقات مع الإمارات لأنها شريك في القتل والاعتداء على الشرعية التي يمثلها.
وأضاف:
البيانات والتصريحات لا معنى لها فهي للاستهلاك المحلي فقط.
#السراج زار مكان #فاجعة_الفرناج هل سيتخذ خطوة لتقديم ملف #حفتر للجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات وكذلك اعلان قطع العلاقات مع الامارات لانها شريك في القتل والاعتداء على الشرعية التي يمثلها. البيانات والتصريحات لا معنى لها فهي للاستهلاك المحلي فقط.
— Abdurrahman Shater (@alshater1939) October 14, 2019
هل تعلم يا شاطر بان محكمة الجرائم الدولية تقبل الطعون في من يختلس اموال الدولة ويقوم بتفقير الشعب وعذابه …. هل تعلم انها تقبل جرائم غرغور و غجر ليبيا هل تعلم انها تقبل جرائم جماعتك في صبراتة وصرمان والزاوية هل تعلم انها تقبل جرائم قتل المواطنيين بدم بارد والحكومات والقضاء الذين يتسترون عليها لو فهمت كل هذه الأسباب سوف يبطل العجب عندك يا عجّيب
هل ستفتح هذا الباب يا شاطر الشطار ؟ ! حتي يدخلوا عليك من الشباك