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الشاطر: هل سيتخذ «السراج» خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية

عين ليبيا | آخر تحديث: 14 أكتوبر 2019 - 20:46
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علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، على القصف الجوي لطيران قوات حفتر لمنزل في منطقة الفرناج في العاصمة طرابلس، والذي تسبب في مقتل 3 أطفال وإصابة عدد من المدنيين.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

السراج زار مكان فاجعة الفرناج هل سيتخذ خطوة لتقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات وكذلك إعلان قطع العلاقات مع الإمارات لأنها شريك في القتل والاعتداء على الشرعية التي يمثلها.

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وأضاف:

البيانات والتصريحات لا معنى لها فهي للاستهلاك المحلي فقط.

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عبدالحق عبدالجبار

هل تعلم يا شاطر بان محكمة الجرائم الدولية تقبل الطعون في من يختلس اموال الدولة ويقوم بتفقير الشعب وعذابه …. هل تعلم انها تقبل جرائم غرغور و غجر ليبيا هل تعلم انها تقبل جرائم جماعتك في صبراتة وصرمان والزاوية هل تعلم انها تقبل جرائم قتل المواطنيين بدم بارد والحكومات والقضاء الذين يتسترون عليها لو فهمت كل هذه الأسباب سوف يبطل العجب عندك يا عجّيب

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4 ساعة مضت
عبدالحق عبدالجبار

هل ستفتح هذا الباب يا شاطر الشطار ؟ ! حتي يدخلوا عليك من الشباك

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20 ثانية مضت