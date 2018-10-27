الشاطر يتساءل وعلى لجنة الترتيبات الأمنية الإجابة!!

جاء في تغريدة الشاطر: “أسئلة للجنة الترتيبات الأمنية هل الهدف هو استلام مقار الدولة من المليشيات فقط؟ ماذا عن أسلحتهم؟ وماذا عن قياداتهم وأفرادهم؟ هل ستفكك ويضم أفرادها فرادا بعد إدخالهم للكليات العسكرية لتأهيلهم مهنياً وتدريبهم على معاني القانون وحق المواطنة؟ للاطمئنان جاوبونا”.

أسئلة ل #لجنة_الترتيبات_الامنية هل الهدف هو استلام مقار الدولة من المليشيات فقط؟ ماذا عن أسلحتهم ؟ وماذا عن قياداتهم وأفرادهم؟ هل ستفكك ويضم أفرادها فرادا بعد إدخالهم للكليات العسكرية لتأهيلهم مهنيا وتدريبهم على معاني القانون وحق المواطنة؟ للاطمئنان جاوبونا. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) October 26, 2018

تأتي تغريدة الشاطر على خلفية إصدار وزير الداخلية المُكلف فتحي باشاغا قراراً بلإخلاء المقار غير الحكومية وإعادتها للأشخاص الذين تثبت ملكيتهم لها.