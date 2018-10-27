ليبيا

الشاطر يتساءل وعلى لجنة الترتيبات الأمنية الإجابة!!

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2018 - 09:02
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الشاطر
تغريدة الشاطر على خلفية إصدار وزير الداخلية المُكلف فتحي باشاغا قراراً بلإخلاء المقار غير الحكومية. [إنترنت]
طرح عضو المجلس الأعلى للدولة مجموعة من الأسئلة على حسابه الرسمي في توتر طالباً من لجنة الترتيبات الأمنية الإجابة عنها.

جاء في تغريدة الشاطر: “أسئلة للجنة الترتيبات الأمنية هل الهدف هو استلام مقار الدولة من المليشيات فقط؟ ماذا عن أسلحتهم؟ وماذا عن قياداتهم وأفرادهم؟ هل ستفكك ويضم أفرادها فرادا بعد إدخالهم للكليات العسكرية لتأهيلهم مهنياً وتدريبهم على معاني القانون وحق المواطنة؟ للاطمئنان جاوبونا”.

تأتي تغريدة الشاطر على خلفية إصدار وزير الداخلية المُكلف فتحي باشاغا قراراً بلإخلاء المقار غير الحكومية وإعادتها للأشخاص الذين تثبت ملكيتهم لها.

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