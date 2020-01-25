«الشاطر» يدعو إلى رفع دعاوى قضائية دولية ضد دول العدوان

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إلى رفع دعاوى قضائية دولية ضد الدول التي تعتدي على العاصمة طرابلس.

وطالب الشاطر بتشكيل هيئة من القانونيين وفتح حساب لتلقي تبرعات المواطنين لمباشرة رفع الدعاوى القضائية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

أدعو الهيئة الطرابلسية لأخذ زمام المبادرة بالتواصل مع الكلية العسكرية التي تعرضت لعدوان إجرامي وتشكيل هيئة من القانونيين وفتح حساب لتلقي تبرعات المواطنين لمباشرة رفع دعاوى قضائية دولية ضد الدول التي تعتدي على طزابلس.

وأضاف:

خذلتنا الحكومة فلا يخذلنا أهل العاصمة.