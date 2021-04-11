«الشاطر» يُطالب الرئاسي بإحالة خليفة حفتر إلى التقاعد

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، من المجلس الرئاسي، إحالة خليفة حفتر إلى التقاعد.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أطلب من المجلس الرئاسي بصفته كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة إحالة خليفة حفتر إلى التقاعد لظهور أعراض تخاريف الشيخوخة عليه في تحركاته الأخيرة، وإعلانه عن بناء مدن تسع 12 مليون نسمة منهم 20 إلف مواطن تسبب في قتلهم.

وأضاف: “ما يقوم به جنون ومهلكة للدولة الليبية”.

اطلب من #المجلس_الرئاسي بصفته كذلك #القائد_الاعلى_للقوات_المسلحة إحالة #خليفة_حفتر إلى التقاعد لظهور أعراض تخاريف الشيخوخة عليه في تحركاته الأخيرة وإعلانه عن بناء مدن تسع 12 مليون نسمة منهم 20 الف مواطن تسبب في قتلهم.

ما يقوم به جنون و مهلكة للدولة الليبية. — Abdurrahman Shater (@alshater1939) April 11, 2021

هذا وأعلن خليفة حفتر، في وقت سابق، خلال لقاء مع عدد من الأهالي عن بناء 3 مدن حول بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة، على حد قوله.

فيديو.. خليفة حفتر يُعلن خلال لقاء مع عدد من الأهالي عن بناء 3 مدن حول #بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة. شارك برأيك.. ما الغاية والهدف من الإعلان في هذا التوقيت؟. pic.twitter.com/6mEuG7lKTd — عين ليبيا (@EanLibya) April 10, 2021