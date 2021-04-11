«الشاطر» يُطالب الرئاسي بإحالة خليفة حفتر إلى التقاعد

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 11 أبريل 2021 - 22:07 | آخر تحديث: 11 أبريل 2021 - 22:08 نُشر: الأحد، 11 أبريل 2021 - 22:07
ليبيا
إحالة حفتر إلى التقاعد لظهور أعراض تخاريف الشيخوخة عليه

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، من المجلس الرئاسي، إحالة خليفة حفتر إلى التقاعد.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أطلب من المجلس الرئاسي بصفته كذلك القائد الأعلى للقوات المسلحة إحالة خليفة حفتر إلى التقاعد لظهور أعراض تخاريف الشيخوخة عليه في تحركاته الأخيرة، وإعلانه عن بناء مدن تسع 12 مليون نسمة منهم 20 إلف مواطن تسبب في قتلهم.

وأضاف: “ما يقوم به جنون ومهلكة للدولة الليبية”.

هذا وأعلن خليفة حفتر، في وقت سابق، خلال لقاء مع عدد من الأهالي عن بناء 3 مدن حول بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة، على حد قوله.

آخر تحديث: 11 أبريل 2021 - 22:08
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