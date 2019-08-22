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الشاطر يُطالب برحيل السراج!

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 14:18
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الشاطر: قرار إلحاق الهزيمة بسفاح ليبيا ليس بيد فائز السراج.

قام عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بمطالبة السراج بتغيير مواقفه السياسية أو أن يطلب من أعضاء حكومته اختيار من يخلفه.

حيث قال الشاطر في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:

“قرار إلحاق الهزيمة بسفاح ليبيا ليس بيد فائز السراج”.

وأضاف الشاطر قائلاً:

“5 أشهر ولم يُسمي الذين يقتلون مواطنيه ويدمرون المدن ويريدون إزاحته من السلطة”.

واختتم الشاطر تغريدته بالقول:

“أمامه خياران إما تعديل مواقفه السياسية أو يطلب من أعضاء الحكومة اختيار من يخلفه، الحرب تحتاج لقرارات حاسمة، سيُحاسب على تلكؤه”.

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