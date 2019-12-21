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«الشاطر» يُطالب بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 ديسمبر 2019 - 21:10
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طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

على مجلس النواب والدولة أن يعقد كل منهما جلسة لاتخاذ قرار بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا.

وأضاف:

بيانات الإدانة تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني.

وانتظار السراج أن يتخذ هذا القرار مستحيل،، على المجلسين فرض إرادة ناخبيهم الذين يُقتّلوا ويُهجّروا.

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