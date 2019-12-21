«الشاطر» يُطالب بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا.

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

على مجلس النواب والدولة أن يعقد كل منهما جلسة لاتخاذ قرار بقطع العلاقات مع الدول التي تعتدي على سيادة ليبيا.

وأضاف:

بيانات الإدانة تصدر عن مؤسسات المجتمع المدني. وانتظار السراج أن يتخذ هذا القرار مستحيل،، على المجلسين فرض إرادة ناخبيهم الذين يُقتّلوا ويُهجّروا.