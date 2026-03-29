الشامخ: حالتنا خطيرة لكن لا تدعو إلى اليأس

أكد مبارك الشامخ، رئيس وزراء ليبيا سابقا، أن الحالة الليبية خطيرة لكن لا تدعو إلى اليأس.

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “لم يعد هناك مجال للشك.. نحن بحاجة إلى ثورة في تفكيرنا، وفقًا لصحيح الدين وصحيح التاريخ، لأن مستقبل البلاد مرتبط ببناء دولة قوية ذات سيادة ومتقدمه. وهذا لن يتحقق إلا بتغيير ما بداخل أنفسنا”.

وأكد الشامخ أن البلاد ليست في حاجة إلى سياسي حاكم عابر، بل في حاجة إلى رئيس أعظم من ذلك بكثير، رئيس من صُنّاع التاريخ، ويؤمن ببناء مؤسسات الدولة وإرساء دعائم نظام دستوري متين.

وأضاف: “لقد تجاوز حكامنا كل الخطوط غير المسموح بها في العالم، بما في ذلك خط الأمن القومي”.