الشامخ يترأس اجتماعاً موسعاً في بنغازي لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين احتفالات ذكرى «ثورة الكرامة»

في إطار التحضيرات الأمنية المكثفة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة الكرامة، ترأس رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ اجتماعًا أمنيًا موسعًا بمقر الجهاز في مدينة بنغازي، بحضور نائبه اللواء أسامة الكيش ومدراء الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز.

وخلال الاجتماع، أعلن اللواء الشامخ، عن إطلاق خطة أمنية متكاملة تهدف إلى تأمين كافة مواقع تجمع المواطنين خلال الاحتفالات، مؤكدًا أن هذا الحدث الوطني يُجسد رمزية التحرر من الفوضى والميليشيات، وترسيخ دولة القانون بفضل تضحيات القوات المسلحة العربية الليبية.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ الخطة، مشددًا على أهمية الجاهزية العالية والانضباط في تنفيذ مهام التأمين، من خلال التعاون بين الإدارات والمكاتب التابعة للجهاز، لضمان إقامة الفعاليات في أجواء آمنة تعبّر عن اعتزاز الليبيين بانتصاراتهم.

وأكد اللواء الشامخ، على ضرورة التنسيق الفعّال بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتطبيق الخطة الأمنية بكفاءة عالية، مشددًا على أن حماية هذا المكسب الوطني مسؤولية جسيمة، لا مجال فيها للتهاون.

ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز الأمن والاستقرار خلال واحدة من أبرز المحطات الوطنية التي تحمل دلالات تاريخية عميقة لدى الشعب الليبي.