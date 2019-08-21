الشاهد يتخلى عن جنسيته الفرنسية قبل خوضه في انتخابات الرئاسة التونسية

كشف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد عن تخليه عن الجنسية الفرنسية قبيل ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها منتصف شهر سبتمبر المقبل.

حيث كتب الشاهد على صفحة الرسمية على “فيسبوك”:

“الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حاملاً لجنسية أخرى، يقدم تعهداً بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات”.

وتابع:

“مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج، كنت أحمل جنسية ثانية، وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي الرسمي للانتخابات”.

هذا وشدد الشاهد على أنه على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، داعياً جميع المترشحين في مثل حالته إلى اتخاذ الخطوة نفسها.