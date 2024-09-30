الشاوش لـ«عين ليبيا»: مجلس النوّاب يمضي قدما لحل أزمة المركزي

يعقد مجلس النواب اليوم، جلسة رسمية بحضور أعضاء المجلس، ومن المنتظر أن يعتمد الاتفاق بشأن مصرف ليبيا المركزي.

وفي هذا السياق، تحدّث عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في اتفاق المصرف المركزي، لشبكة “عين ليبيا”، حول هذه الجلسة قائلا: “انتهى المجلس الأعلى للدولة، مساء أمس، من المشاورات واللقاءات بين الأعضاء وكانت إيجابية، حيث وافق 110 أعضاء من أصل 140، على دعم الاتفاق المبرم، للمضي قدما في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف: “كلي ثقة أن مجلس النواب سيمضي قدما في حل الأزمة، وهذا ما اتضح لي من خلال المفاوضات مع ممثل مجلس النواب”.

وتابع الشاوش: “يستلم المحافظ الجديد بعد أداء اليمين القانونية ويستكمل مجلس الإدارة لكي يستأنف العمل داخل المصرف المركزي، وعودة نشاط المصرف بكامل إداراته وتواصلاته مع المؤسسات الدولية”.

وختم الشاوش بالقول: “أتمنى التوفيق للمحافظ الجديد لكي يتجاوز الأزمة والتي سوف تنعكس على خدمة المواطنين”.

هذا واتفق قبل أيام، ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح “ناجي محمد عيسى بلقاسم” لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و”مرعي مفتاح رحيل البرعصي” لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق بقرار من مجلس النواب.