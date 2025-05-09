«الشاي» بين الفوائد والمخاطر.. هل لا يزال كوبك اليومي آمناً؟

يُعد الشاي ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا عالميًا بعد الماء، ويُحضر من أوراق نبتة كاميليا سينينسيس، التي تنتج أنواعه المتعددة مثل الشاي الأخضر، الأسود، الأبيض، والأولونغ، بحسب طريقة معالجتها، ومع الانتشار الواسع له كمشروب يومي، تتزايد الأسئلة حول تأثيره على الصحة العامة، خاصة بين فوائده المثبتة علميًا ومخاطر الإفراط في تناوله.

الفوائد الصحية: كنز من مضادات الأكسدة

تشير دراسات علمية متعددة إلى أن الشاي، لا سيما الأخضر منه، يحتوي على مركبات قوية مضادة للأكسدة تُعرف بالفلافونويدات والكاتيشينات، التي تسهم في:

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب: أظهرت دراسة نُشرت في European Journal of Preventive Cardiology أن شرب الشاي ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل مرتبط بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وطول العمر.

تعزيز وظائف الدماغ: الكافيين والحمض الأميني “L-theanine” الموجودان في الشاي يعملان معًا على تحسين التركيز والانتباه وتقليل الشعور بالإجهاد الذهني.

المساعدة في إدارة الوزن: خاصة الشاي الأخضر، الذي أظهرت بعض الأبحاث أنه يسرّع من معدل الأيض ويحسن من قدرة الجسم على حرق الدهون.

خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان: بفضل غناه بمضادات الأكسدة، تشير دراسات أولية إلى أن الشاي قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي والبروستاتا.

الأضرار المحتملة: كل ما زاد عن حده

رغم فوائده، فإن الشاي ليس خاليًا من السلبيات، خاصة عند الإفراط في تناوله:

اضطراب امتصاص الحديد: تحتوي مركبات التانين الموجودة في الشاي على خصائص قد تعيق امتصاص الحديد من الأطعمة، مما قد يفاقم مشكلة فقر الدم، خاصة لدى الأشخاص النباتيين أو من يعانون من نقص الحديد.

زيادة الكافيين: شرب كميات كبيرة من الشاي (أكثر من 4-5 أكواب يوميًا) قد يؤدي إلى الأرق، تسارع ضربات القلب، القلق، وحتى مشاكل في الجهاز الهضمي.

التأثير على الكلى: يحتوي الشاي على أوكسالات، وهي مركبات قد تساهم في تكوين حصوات الكلى إذا تم استهلاكها بكميات مفرطة.

التأثير على العظام: بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في استهلاك الكافيين قد يساهم في تقليل كثافة العظام مع مرور الوقت، خصوصًا لدى النساء.

الشاي بالأعشاب.. هل هو بديل صحي؟

الشاي العشبي، مثل البابونج والنعناع والزنجبيل، لا يحتوي على الكافيين وغالبًا ما يكون أقل ضررًا، لكنه لا يوفر نفس مستويات مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي التقليدي. كما يجب الانتباه إلى بعض الأعشاب التي قد تتداخل مع أدوية معينة أو تسبب ردود فعل تحسسية.

الخلاصة: الاعتدال هو الحل

يؤكد خبراء التغذية أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا يحقق توازنًا جيدًا بين الاستفادة من فوائده الصحية وتجنب مخاطره. كما ينصحون بشربه بعيدًا عن الوجبات لضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية، واختيار الأنواع الأقل معالجة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الطبيعية.