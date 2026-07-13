انطلاق موسم «صيف الشباب» 2026.. فعاليات تجمع الإبداع والرياضة والترفيه

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق فعاليات موسم صيف الشباب 2026، وسط حضور واسع من الشباب والعائلات ومشاركة كبيرة في مجموعة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تجمع بين الجوانب الثقافية والرياضية والترفيهية.

وأكدت وزارة الشباب أن اليوم الأول من الموسم عكس حماس المشاركين ورغبتهم في الاستفادة من الفعاليات المقدمة، مشيرة إلى أن البرنامج يوفر مساحة للتفاعل والإبداع خلال فترة الصيف، من خلال أنشطة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشبابية وتقديم تجارب تجمع بين المتعة واكتساب الخبرات.

وشهدت فعاليات الموسم إقبالًا من المشاركين الذين توافدوا للاستمتاع بالبرامج المختلفة، التي تجمع بين الترفيه وتنمية المهارات في أجواء شبابية مليئة بالحيوية والتواصل.

ودعت وزارة الشباب الشباب والعائلات إلى مواصلة المشاركة في فعاليات موسم صيف الشباب 2026 والاستفادة من البرامج المقدمة، للمساهمة في صناعة تجربة صيفية تجمع بين الترفيه والتعلم والإبداع.

وتأتي فعاليات موسم صيف الشباب 2026 ضمن جهود وزارة الشباب لتوفير برامج وأنشطة خلال فترة الصيف تستهدف تعزيز مشاركة الشباب والعائلات، عبر مساحات تجمع بين الثقافة والرياضة والترفيه.

وتركز هذه الفعاليات على دعم التفاعل المجتمعي وتنمية المهارات، إلى جانب توفير بيئة شبابية تساعد على الإبداع والتواصل والاستفادة من أوقات العطلة الصيفية.