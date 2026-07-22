الشباب يدخلون مرحلة جديدة من التأهيل.. برامج قيادية لدعم «العمل المحلي»

واصلت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ البرنامج التدريبي المخصص للمجالس المحلية للشباب، بهدف تطوير قدرات القيادات الشبابية المنتخبة حديثًا، وتعزيز مهاراتها في مجالات القيادة والعمل الجماعي والإدارة المحلية، وذلك في بيوت شباب مصراتة وصبراتة وترهونة.

ويأتي البرنامج بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ضمن جهود وزارة الشباب لتأهيل أعضاء المجالس المحلية للشباب وتمكينهم من أداء دور أكثر فاعلية في خدمة مجتمعاتهم، عبر تدريب عملي يركز على التحديات الواقعية التي تواجه الإدارة المحلية وآليات التعامل معها.

وشهد اليوم الثاني من البرنامج تنفيذ عدد من التمارين التطبيقية التي ركزت على تطوير مهارات اتخاذ القرار، وتعزيز العمل ضمن فرق جماعية، والتعامل مع سيناريوهات تحاكي واقع إدارة الحكم المحلي.

وقدم المشاركون خلال التدريبات حلولًا عملية للتحديات المطروحة، عكست فهمًا لاحتياجات الخدمة العامة ومتطلبات القيادة المجتمعية، إلى جانب تطوير قدراتهم على التخطيط والتعاون وإدارة المواقف المختلفة.

وأكدت وزارة الشباب أن البرنامج يهدف إلى نقل المشاركين من مرحلة المعرفة النظرية إلى ممارسة قيادية فعلية، وتمكينهم من ابتكار حلول واقعية للتحديات التي تواجه مناطقهم، بما يعزز مشاركتهم في تطوير مجتمعاتهم والمساهمة في تحسين الخدمات المحلية.

وينفذ البرنامج مركز إعداد القيادات الشابة التابع لوزارة الشباب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP)، ويستهدف إعداد قيادات شبابية من 30 بلدية، بهدف تعزيز حضور الشباب داخل مؤسسات الإدارة المحلية ورفع جاهزيتهم للمشاركة في العمل العام.

وتؤكد وزارة الشباب أن الاستثمار في القيادات الشبابية يمثل محورًا أساسيًا لبناء مؤسسات محلية أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والتعامل مع تحديات المستقبل، من خلال كوادر شابة تمتلك مهارات القيادة والإدارة وصناعة القرار.

وتواصل الوزارة تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف دعم مشاركة الشباب في الإدارة المحلية، وتطوير قدراتهم في مجالات القيادة والعمل المجتمعي والمؤسساتي، بما يعزز دورهم في مسار التنمية المحلية في ليبيا.