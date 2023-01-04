الشبلي: أي مخرجات لاجتماع إسطنبول ليس لها أثر قانوني أو شعبي

قال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، أن أي مخرجات للاجتماع التشاوري لبعض الشخصيات السياسية الليبية في مدينة إسطنبول التركية، والذي دعا له عضو الأمانة العامة لاتحاد علماء المسلمين علي الصلابي، ليس لها أي أثر قانوني أو شعبي.

وفي تصريح لـ”عين ليبي” تساءل الشبلي: “ما هي الصفة السياسية أو القانونية التي تخول السيد علي الصلابي للدعوة إلى اجتماعات تتعلق برسم سياسات تخص الدولة.. هل لديه صفة سياسية أو مخول من قِبل الشعب.. ومن أين أتى بالتمويل المادي لمؤتمر يُعقد في عاصمة دولة أجنبية.. أم إن قطر وتركيا هم من وراء هذا الأمر”.

وأضاف: “لذا نذكر ونقول إن أي مخرجات لهذا الاجتماع.. ليس لها أي أثر قانوني أو شعبي.. وهي مرفوضة في الشكل والموضوع”.