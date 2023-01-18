الشبلي: الجميع يتبنى مبادرات على مبدأ الوصول للحكم

قال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، إن الجميع يتبنى مبادرات على مبدأ الوصول للحكم وليس مبدأ إنقاذ الوطن.

ورداً على سؤال حول مبادرة لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، قال الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”: “كثرة المبادرات في وطن غارق في الأزمات.. بمجرد الاطلاع اتضح لي.. مدى ضحالة المطروح وغياب تقييم الواقع بشكل منطقي مبني على حقيقة المشكلة”.

وأضاف: “قراءة ما يسمى مبادرة المترشحين للرئاسة التسعة والأربعين تجعلنا فقط نحمد الله أن الانتخابات لم تتم.. لأنه لو تمت ووصل أحدهم للحكم بهذه السطحية في تقديم الحلول للأزمة في ليبيا.. لدخل الوطن والمواطن في دوامة أخرى قد تمتد لعشرين سنه أخرى”.