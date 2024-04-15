الشبلي: الطمع والغباء والجهل السياسي هو من عقد المشهد في ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم تجمع الاحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن الطمع والغباء والجهل السياسي من حفنة من السياسيين الذين لا علاقة لهم لا بالوطن ولا بتاريخ هو من عقد المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، بحيث أصبح حلم بناء دولة عصرية متقدمة أثر بعد عين.

وأضاف الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”: “اليوم ليبيا أصبحت بين فكي رحاء هي ستكون جهنم لا سامح الله.. اليوم نحن أمام صراع نفوذ محموم بين روسيا التي مكنت لنفسها في شرق ليبيا وحققت مكاسب استراتيجية لم تكن تحلم بها ولن تتنازل عنها مهما كان الثمن”.

وتابع: “حصول الروس على قواعد عسكرية بحرية فى شواطى ليبيا يعني خنق حلف الناتو.. وفي الجانب الآخر الأمريكان هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للـمن القومي الأمريكي”.

واختتم ناطق تجمع الأحزاب الليبية تصريحه بالقول: “نحن الآن أمام كارثة حرب بالوكالة سيكون وقودها شباب ليبيا.. وقد يحترق الهلال النفطي، ليعود الليبيين إلى غجر العصر الحديث”.