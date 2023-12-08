الشبلي: دعوة «باتيلي» لاجتماع الأطراف الليبية لن تُؤدي إلى أي نتيجة

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا للاجتماع لن تُؤدي إلى أي نتيجة.

وأوضح الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، أن هذه الدعوة من حيث الشكل والمضمون لن تُؤدي إلى أي نتيجة لما بين هذه الأطراف الخمسة من اختلافات جوهرية في الهدف والثقافة والمصلحة السياسية والشخصية.

وأضاف: “لذلك نبهنا السيد عبد الله باتيلي أن هذه الخطوة هي عبارة عن إضاعة للوقت والجهد وإطالة أمد الأزمة”.

وأشار الشبلي إلى أن الطريق الوحيد لتشكيل حكومة وطنية من التكنوقراط بعيداً عن المحاصصة والمصالحة الشخصية والجهوية والقبلية هو تشكيل لجنة وطنية من الأحزاب والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وهي الخطوة المنطقية الوحيدة لضمان توحيد المؤسسات وتعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تضمن ولادة دولة موحدة.