الشبلي لـ«عين ليبيا»: «اللافي» أقصى الأحزاب من ملتقى المصالحة

قال فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية، إن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي أقصى الأحزاب الليبية من المشاركة في الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية عن قصد.

وأضاف في تصريح لـ”عين ليبيا” اليوم الاثنين: “لا ندري ما مبرر هذا القرار… والسؤال.. من هم الذين حضروا هذا المؤتمر التحضيري هل هم يمثلون المدن والقرى والقبائل الليبية من شرقها وجنوبها وشمالها.

وتابع متسائلاً: “هل حضر من يُمثل النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج”.

واستطرد الشبلي: “أبدا لم يحضر منهم أحد.. ولعل تصريح الشيخ محمد الهوش رئيس مجلس شيوخ ليبيا خير دليل على ذلك.. أم أن السيد اللافي يحاول توظيف هذا الأمر لتغطية على الفشل الذى يليه فشل في المشهد السياسي”.

وأردف قائلا: “ألم يصدر هذا المجلس قرار تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية منذ سنة مرت… لماذا بقى القرار في أدراجهم حتى اليوم؟”.

واختتم الشبلي بالقول: “وأخيراً.. من هم الذين حضروا هذا الملتقى.. في الإجابة عن السؤال تنجلي الغيوم عن المقصود”.