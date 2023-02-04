الشبلي للمبعوث الأممي: متى تكف عن العبث بمستقبل دولة وأجيال

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن مشكلة ليبيا تكمن في داخلها وليس من خارجها.

جاء ذلك في تصريح لـ”عين ليبيا” تعليقاً على زيارات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى بعض الدول الإفريقية.

وأضاف الشبلي: “السيد عبدالله باتيلى من الجزائر إلى المغرب إلى موزنبيق.. ولا غرابة نجده غدا في جزز القمر أو باكستان أو اليونان”.

وتابع: “يا سيد عبد الله مشكلة ليبيا هنا في ليبيا وليس هناك.. متى تكف عن العبث بمستقبل دوله وأجيال.. أم إن فنادق الخمس نجوم وكراسي الدرجة الأولى الفاخرة في الطائرات هي أهم من معاناة شعب وضياع دولة”.