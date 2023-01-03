الشبلي: لليهود الليبيين حق العيش والمواطنة

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن اليهود الليبيين هم مواطنين ليبيين لا فرق بينهم وبين أي مواطن ليبي آخر في الحقوق والواجبات.

وأضاف في تصريح له: “هناك ليبي عربي وهناك ليبي تارقي وهناك تباوي ليبي كما هناك ليبي أمازيغي كلهم مكون للشعب الليبي.. وكلهم لهم حق العيش والمواطنة.. نحن لا نفرق بينهم أبداً”.

وتابع الشبلي: “اليهودية ديانة سماوية نحن المسلمين نعترف بها ونحترمها.. وهذا أمر غير قابل للنقاش.. فمن حق اليهودي الليبي أن يكون رئيساً ووزيراً ومدي رشركة.. وهكذا”.

واختتم بالقول: “أما الموقف من الحركة الصهيونية فذلك أمر آخر”.