الشبلي: ما تقوم به البعثة مهزلة مكتملة الأركان

قال رئيس تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي إن ما تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو “مهزلة سياسية مكتملة الأركان” هدفها إطالة عمر الأزمة لتظل هي المتحكمة في المشهد السياسي الليبي بدلا أن يكون القرار ليبياً.

وأضاف الشبلي في مقال له نشرته شبكة “عين ليبيا” بشأن نتائج استطلاع الآراء الذي نشرثه البعثة: “لضمان الجدية يجب استبعاد مجلسي النواب والدولة وتكليف شخصية وطنية لرئاسة الحكومة تُشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة”.

وتابع: “للأسف كل ما تطرحه البعثة ليس إلا أداة الأزمة وليس لحلها”.