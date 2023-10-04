الشبلي: مجلس النوّاب مستمر في سياسة الضحك على الليبيين

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي لتجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن جلس النوّاب مستمر في سياسة الضحك على الليبيين.

جاء ذلك في تصريح خص به شبكة “عين ليبيا”، تعليقاً على اعتماد مجلس النوّاب القوانين الانتخابية المنجزة من اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وأضاف الشبلي: “لازال السيد عقيلة وبرلمانه مستمرون في سياسة الضحك على الليبيين وعلى أنفسهم من أجل استمرارهم في تصدر المشهد ومهما كان ثمن ذلك، لكل عاقل ولكل قارئ ولكل سياسي كيف ستتم الانتخابات وكيف سيتم انتخاب رئيس في ظل وجود هذه المواد التي تعني واقعياً ومنطقياً أنها وضعت قصداً لإفساد أي انتخابات واستمرار مجلس النواب في إدارة المشهد وإفساد البلاد واستمرار الأزمة وكل عمليات التشفي والتفرقة”.

وتابع: “هل وجود هذه المواد سيؤدي إلى انتخابات نزيهة وشفافة اقرأ وجاوب: 1. تُجرى انتخابات رئيس الدولة من جولتين، يتأهل من خلال الجولة الأولى الفائزان الأول والثاني بأعلى الأصوات الصحيحة للجولة الثانية، بغض النظر عن النسبة التي حققها كل مترشح.. 2. تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى لانتخابات رئيس الدولة وتُجرى انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية لانتخابات رئيس الدولة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة خلال (35) يوماً من تاريخ انتهاء الطعون وصدور الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالتأهيل للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.. 3. تعلن المفوضية النتائج لانتخابات مجلس الشيوخ من النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب.. 4. في حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن”.