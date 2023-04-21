الشبلي: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا

قال رئيس حزب صوت الشعب الناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية، إن أي عمل القصد منه المس بالأمن القومي الليبي من خلال زعزعة السلم والأمن الاجتماعي والعمل على التغير الديموغرافي للجنوب الليبي هو عمل مرفوض وغير مقبول مهما كانت مبرراته أو الأهداف منه.

وأضاف الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”: “إننا نلفت النظر إلى ما تقوم به أو تعد له المنظمة الإيطالية آرباتشي للسلام، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط سيام باري من عمل مشبوه لتوطين المهاجرين الأفارقة في الجنوب الليبي، وذلك من خلال اجتماعها مع بعض عمداء البلديات من الجنوب في مدينة باري الإيطالية”.

وتابع: “أمام ما تقدم.. نطلب وبكل قوة من وزارة الخارجية وكل الأجهزة الأمنية الليبية بضرورة التصدي لهذه المنظمات المشبوهة والعمل على فضح أهدافها ومخططاتها وإنهاء وجودها بليبيا، ومحاسبة كل ليبي يعمل على مساعدة هذه المنظمات في تحقيق أهدافها”.