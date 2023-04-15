الشبلي: وصف الأمن الداخلي بـ«المليشيا» تدخل سافر في الشأن الوطني

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن وصف جهاز الأمن الداخلي بـ”المليشيا” هو تدخل سافر فى الشأن الوطني الليبي وتعدي سافر على سيادة الدولة وقوانينها.

جاء ذلك في تصريح لـ”عين ليبيا”، تعليقاً على التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن جهاز الأمن الداخلي فى ليبيا تقوده مليشيات، على خلفية قبض الجهاز على مواطن أمريكي ضبط وهو يُدير شبكة تعمل على تنصير الليبيين وإخراجهم من دينهم.

وأكد الشبلي أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، موضحاً أن ما قام به جهاز الأمن الداخلي هو من صميم عمله ومن واجباته القانونية في الحفاظ على أمن الدولة الليبية ومعتقداتها الدينية.

وأضاف: “لذا فإننا نشد بقوة على أيدي رجال الأمن الداخلي ونطلب منهم الاستمرار وبكل قوة في حماية دولتهم وشعبهم ودينهم”.