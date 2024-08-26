«الشبلي» يُطالب بإنهاء عمل المبعوثة الأممية بالإنابة

طالب رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنهاء عمل القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وقال الشبلي في تصريح لشبكة “عين ليبيا”: ها هو الشعب الليبي اليوم يصل إلى أن يعيش بدون نفط وبدون نقد.. طوابير لا أول ولا آخر لها على محطات البنزين.. مصارف مقفلة بطاقات إلكترونية متوقفة عن العمل.. وإذا استمرّ الحال كما هو عليه سيكون الأمر غدا أشد قسوة على الليبيين”.

وأضاف: “ومن ضمن الأسباب الكثيرة لهذا الواقع المزري بعثة الأمم المتحدة التي أصبحت عاملا من عوامل إثارة الصراع وتقويته بين السياسيين شرقا وغربا”.

وأردف الشبلي: “ولأن السيدة مبعوثة الأمين العام بالإنابة ستيفاني خوري أظهرت ضعفا شديدا في تعاملها مع كل هذه الأزمات لذا نطالب السيد الأمين العام وبشدة بضرورة إنهاء عمل هذه السيدة فورا واحترام رغبة الشعب الليبي في ضرورة تعيين السيد طارق كردي على رأس البعثة بشكل فوري لعله يستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوضع المزري الذي وصلنا إليه”.