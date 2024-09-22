«الشبلي» يُناشد مجلسي النوّاب والدولة بتغليب مصلحة الوطن والشعب

قال رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي إن الوضع المتردي لما وصل إليه الاقتصاد الليبي نتيجة الارتفاع الجنوني للدولار أمام الدينار واستمرار إغلاق النفط هو نتيجة حتمية لما يحدث من خلافات وعبث بأهم المؤسسات الوطنية ألا وهو مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف في تصريح لـ”عين ليبيا”: نتوجه بنداء عاجل إلى كل من رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأن الوضع وصل إلى ما لا يحمد عقباه.. لذا نطلب منكم ونناشدكم بالارتفاع إلى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتغليب مصلحة الوطن والشعب الذي يدفع الثمن كل ثانية ودقيقة بحسم الخلاف وتنفيذ قرار مجلس النواب السابق بخصوص تفعيل القرار الخاص بالدكتور محمد الشكري والذي هو متفق عليه منكم جميعا في ذلك الوقت”.

وأردف الشبلي: “الرجل لا يختلف عليه اثنان من حيث الخبرة والكفاءة والوطنية والوسطية… وهو الحل الوحيد لحفظ ماء وجه الجميع… ولمنع كارثة تلوح في الأفق لا سامح الله”.