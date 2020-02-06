الشح: السراج يُعطي الفرصة لـ«خطة سلامة»

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على الخبر الذي أوردته قناة “الفضائية الليبية” الموالية لحفتر، والذي مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم نقل إدارة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر:

مع أن الخبر مفبرك وغير صحيح إلا أن الهدف من الابتزاز بقفل الحقول النفطية وإجراء حوار أسماه سلامة بالاقتصادي هو الوصول لهذا الهدف أو توزيع الموارد دون إشراف حكومي على الأقل كي يتم تفكيك و تفتيت شرعية الحكومة.

وأضاف:

للأسف السراج يقبل المشاركة في اجتماعات القاهرة ويُعطي الفرصة للخطة ب.

مع ان الخبر مفبرك و غير صحيح الا ان الهدف من الابتزاز بقفل الحقول النفطية و اجراء حوار اسماه سلامة بالاقتصادي هو الوصول لهذا الهدف أو توزيع الموارد دون إشراف حكومي على الأقل كي يتم تفكيك و تفتيت شرعية الحكومة..للاسف السراج يقبل المشاركة في اجتماعات القاهرة و يعطي الفرصة للخطة ب pic.twitter.com/UQXEFRwEjJ — Ashraf Shah (@AshahAshraf) February 6, 2020

هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق الخميس، من مدينة جنيف السويسرية، إنه سيكون هناك اجتماع في القاهرة للمشاركين في المسار الاقتصادي والمالي في 9 فبراير الجاري، والذي سيبحث موضوع إيقاف النفط ومطالب المحتجين بشأن آليات لإعادة توزيع عائداته.

يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد الشهر الماضي، أوصى بعقد محادثات المسار الاقتصادي والمالي، إلى جانب حوارت المسار السياسي.

يأتي ذلك في حين، كشف المؤسسة الوطنية للنفط، أن خسائر ليبيا نتيجة تطويق وإغلاق حقول النفط ومحطات التصدير في البلاد، قد بلغت 931 مليون دولار.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت شركة النفط الوطنية الليبية، لإعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبعد ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.

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