الشح: المبعوث الأممي يحاول البدء في التفاوض السياسي والاقتصادي ليستفيد المُعتدي

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 على وقف إطلاق النار، وعندما سئل، هل التقى الوفدين وهل اتفقوا على شروط وقف النار أجاب بالنفي.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، يتساءل:

السؤال هنا كيف اتفقوا إذًا على وقف إطلاق النار.

وتابع:

سلامة يحاول الضغط للبدء في التفاوض السياسي والاقتصادي كي يستفيد الطرف المعتدي من الوضع الميداني،، لن تنجح.

@GhassanSalame أعلن اتفاق 5+5 على وقف إطلاق النار.و عندما سئل .هل التقى الوفدين و هل اتفقوا على شروط وقف النار اجاب بالنفي.. السؤال هنا كيف اتفقوا إذًا على وقف إطلاق النار..سلامة يحاول الضغط للبدء في التفاوض السياسي و الاقتصادي كي يستفيد الطرف المعتدي من الوضع الميداني . لن تنجح — Ashraf Shah (@AshahAshraf) February 4, 2020

وفي تغريدة أخرى، قال الشح:

يبدو أن إصرار غسان سلامة على بدء الحوار الاقتصادي في القاهرة يوم الأحد القادم سببه موافقة بعض الأطراف في طرابلس على المشاركة ولكن بمستوى متدني لجس النبض.. أرجو أن أكون مخطئاً.

يبدوا ان اصرار غسان سلامة على بدأ الحوار الاقتصادي في القاهرة يوم الأحد القادم سببه موافقة بعض الأطراف في طرابلس على المشاركة و لكن بمستوى متدني لجس النبض.. ارجوا ان أكون مخطئاً — Ashraf Shah (@AshahAshraf) February 5, 2020

هذا وأوصى مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي عُقِد قبل نحو أسبوعين، على بدء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى استئناف الحوار السياسي والاقتصادي.