الرئيسية | ليبيا

الشح: المبعوث الأممي يحاول البدء في التفاوض السياسي والاقتصادي ليستفيد المُعتدي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 فبراير 2020 - 18:11
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أعلن اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 على وقف إطلاق النار، وعندما سئل، هل التقى الوفدين وهل اتفقوا على شروط وقف النار أجاب بالنفي.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، يتساءل:

السؤال هنا كيف اتفقوا إذًا على وقف إطلاق النار.

وتابع:

سلامة يحاول الضغط للبدء في التفاوض السياسي والاقتصادي كي يستفيد الطرف المعتدي من الوضع الميداني،، لن تنجح.

وفي تغريدة أخرى، قال الشح:

يبدو أن إصرار غسان سلامة على بدء الحوار الاقتصادي في القاهرة يوم الأحد القادم سببه موافقة بعض الأطراف في طرابلس على المشاركة ولكن بمستوى متدني لجس النبض.. أرجو أن أكون مخطئاً.

هذا وأوصى مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والذي عُقِد قبل نحو أسبوعين، على بدء محادثات اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، بالإضافة إلى استئناف الحوار السياسي والاقتصادي.

محتوى ذو صلة
الشاطر مُخاطباً السراج: ألم يحن الوقت لقطع العلاقات مع الإمارات؟
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
علامات:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن