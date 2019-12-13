الشح: «خطاب حفتر» ما هو إلا مُحاولة يائسة لرفع معنويات قواته

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن خليفة حفتر يُعاني من تداعيات فشل حملته طيلة تسعة أشهر.

وأضاف الشح في تصريح لـ«عين ليبيا»، أن ارتباك الدول الداعمة لحفتر أصبح واضحًا بعد التطورات الأخيرة وخاصة توقيع مذكرات التفاهم مع تركيا و ما تبعها من تصريحات للرئيس التركي، بالإضافة إلى تسارع الحراك السياسي الدولي في مسار مؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية.

وتابع يقول:

لذلك كله فهو يحاول رفع الروح المعنوية لقواته وإدخال الخوف والارتباك لسكان طرابلس ولكن قواتنا وأهلنا في العاصمة واثقين من قدراتنا على هزيمته مهما كانت محاولاته.

هذا وأعلن خليفة حفتر، في وقت سابق الخميس، ما أسماه “ساعة تحرير طرابلس”، وذلك للمرة الرابعة خلال 9 أشهر.

وأمر حفتر في خطابه المرئي، قواته بالتقدم نحو وسط العاصمة طرابلس فيما وصفها بـ”عملية التقدم الحاسمة والكاسحة”.