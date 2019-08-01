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الشح: رضوخ السراج للحلقة المُحيطة به يشجع سلامة على دعم الانقلاب العسكري

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 14:40
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الشح: يجب أن نضع النقاط فوق الحروف، بركان الغضب ينتصر. [إنترنت]
أكد المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح أن رضوخ السراج للحلقة الضيقة المحيطة به هو ما يشجع غسان سلامة والدول المعتدية للاستمرار في دعم مشروع الانقلاب العسكري حسب وصفه.

حيث قال الشح في تغريده له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن رضوخ السراج يكبل الأحرار في الحكومة ويمنعهم من القيام بدورهم، موضحاً أنه من غير الممكن الاستمرار في المهادنة.

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واختتم الشح تغريده بالقول:

“يجب أن نضع النقاط فوق الحروف، بركان الغضب ينتصر”.

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