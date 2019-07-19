الشح لـ«النايض»: شباب العاصمة هُم من يصفعون «حفتر»

قال المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، إن سفير ليبيا السابق لدى دولة الإمارات العارف النايض وصل إلى مرحلة يستعصي معها العلاج، حسب قوله.

جاء ذلك في تعليق للشح على خبر نشرته قناة “ليبيا روحها الوطن”، مفاده أن غرفة عمليات الكرامة وجهت نداءً لشباب العاصمة للاستعداد لساعة الصفر وتنظيم التعاون بين الأحياء والمجموعات للانقضاض على ما وصفتها بـ”الميليشيات”، بحسب القناة.

وتابع الشح في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر يقول:

شباب العاصمة هم من يصفعون العجوز الخرف حفتر،، ويلقنون أولياء نعمتك شيوخ العار في الإمارات الدروس،، حاول تطوير حملتك،، هذه الأساليب لن تنفع.