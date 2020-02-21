الشح مخاطبًا وزير الداخلية: لا تبيعوا الأوهام للناس

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على تغريدة لوزير الداخلية فتحي باشاغا عبر حسابه على تويتر، والتي قال فيها إنهم يقاتلون من أجل إنقاذ العاصمة طرابلس التي تتعرض للهجوم.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا تبيعوا الأوهام للناس.. بالأمس يصرح السراج بعدم العودة للمفاوضات إلا بثمن بعد قصف الميناء واليوم تعلن السفارة الأمريكية العودة للمفاوضات.”

وأضاف مخاطباً وزير الداخلية بحكومة الوفاق: “فرنسا تشارك في العدوان وتُشكل مهمة بحرية لحصاركم وأنت تكرر الزيارة تلو الزيارة لسفارتها في تونس دون ثمن.. احترموا عقول الليبيين.”

لا تبيعوا الأوهام للناس..بالأمس يصرح السراج بعدم العودة للمفاوضات الا بثمن بعد قصف الميناء و اليوم تعلن السفارة الامريكية العودة للمفاوضات.. و فرنسا تشارك في العدوان و تشكل مهمة بحرية لحصاركم و أنت تكرر الزيارة تلو الزيارة لسفارتها في تونس دون ثمن.. احترموا عقول الليبيين https://t.co/L4besTcywN — Ashraf Shah (@AshahAshraf) February 20, 2020

وفي وقت سابق، علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وفد فرنسي، الشهر الجاري بالعاصمة تونس.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يضيق صدري ولا ينطلق لساني،، نظرية سياسية سوف تُدرَّس في العقود القادمة عنونها اصفعني واقتل أطفالي لكي أتقرب إليك واطلب ودك.”

وأضاف: “إن كان التعامل مع فرنسا التي تُشارك المجرم حفتر يسمى سياسة من قِبل ساسة العازة الحاليين فلعنة الله على الوصف والموصوف.. ومع ذلك سوف ننتصر، ولكل حادث حديث.”

يضيق صدري ولا ينطلق لساني.. نظرية سياسية سوف تدرس في العقود القادمة عنونها اصفعني و اقتل أطفالي لكي أتقرب إليك و اطلب ودك.. ان كان التعامل مع فرنسا التي تشارك المجرم حفتر يسمى سياسة من قبل ساسة العازة الحاليين ف لعنة الله على الوصف و الموصوف..و مع ذلك سوف ننتصر . و لكل حادث حديث https://t.co/jEzxDgI2TG — Ashraf Shah (@AshahAshraf) February 11, 2020

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