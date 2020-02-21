ليبيا

الشح مخاطبًا وزير الداخلية: لا تبيعوا الأوهام للناس

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 21 فبراير 2020 - 16:14
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ليبيا

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على تغريدة لوزير الداخلية فتحي باشاغا عبر حسابه على تويتر، والتي قال فيها إنهم يقاتلون من أجل إنقاذ العاصمة طرابلس التي تتعرض للهجوم.

وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا تبيعوا الأوهام للناس.. بالأمس يصرح السراج بعدم العودة للمفاوضات إلا بثمن بعد قصف الميناء واليوم تعلن السفارة الأمريكية العودة للمفاوضات.”

وأضاف مخاطباً وزير الداخلية بحكومة الوفاق: “فرنسا تشارك في العدوان وتُشكل مهمة بحرية لحصاركم وأنت تكرر الزيارة تلو الزيارة لسفارتها في تونس دون ثمن.. احترموا عقول الليبيين.”

وفي وقت سابق، علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح، على اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وفد فرنسي، الشهر الجاري بالعاصمة تونس.

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وقال الشح في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “يضيق صدري ولا ينطلق لساني،، نظرية سياسية سوف تُدرَّس في العقود القادمة عنونها اصفعني واقتل أطفالي لكي أتقرب إليك واطلب ودك.”

وأضاف: “إن كان التعامل مع فرنسا التي تُشارك المجرم حفتر يسمى سياسة من قِبل ساسة العازة الحاليين فلعنة الله على الوصف والموصوف.. ومع ذلك سوف ننتصر، ولكل حادث حديث.”

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