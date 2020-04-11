«الشح» يرد على التهم الموجهة إليه من قِبل محمد عمر بعيو

علق المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح على التهم التي وجهها له الإعلامي الليبي محمد عمر بعيو.

وقال الشح في تصريح لـ«عين ليبيا»، إنه بعد الكلمة السيئة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم 8 أبريل الجاري والتي اتهم فيها كل منتقدي أدائه بالخيانة التي شارك في إعدادها وإخراجها عضو اللجان الثورية في عهد القذافي سابقا محمد عمر بعيو، قام وآخرين بالرد على ما جاء فيها عبر قناة “ليبيا لكل الأحرار” يوم 9 أبريل الجاري، فما كان من بعيو إلا تلفيق التهم على الشح عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشح: “لذلك كان من الضروري التوضيح بأنني لم توجه لي في حياتي تهمة مخلة بالشرف قبل 2011 وبعدها، وأنني استقلت من هيئة الشرطة سنة 2002 وتفرغت للعمل الخاص، أما بعد فبراير فلم أتولى أي منصب كي تُعرض عليا رشوة كما يدعي بل ورفضت كل المكافآت المشروعة عند عملي في المسار التفاوضي في الصخيرات المغربية كل ذلك لقناعتي بأن ما نقدمه قليل ولا يمكن أن يقارن بتضحيات الأبطال في ميادين القتال دفاعًا عن مستقبل شعب لا يريد العودة للدكتاتورية العسكرية”.

هذا واتهم الإعلامي الليبي محمد عمر بعيو المستشار السياسي السابق بالمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح بأنه شرطي مفصول قبل ثورة 17 فبراير لقيامه بسرقة أجهزة كومبيوتر، واتهمه أيضاً بالمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية.

وفي وقت سابق رد الشح على بعيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: “أوساخ اللجان الثورية القذافية مثل محمد عمر بعيو تعودوا الكذب وتملق الحاكم وتشويه من يكشف مؤامراتهم.. ردي على ما نشره.. من يفصل لجريمة لا تجد له قرار قبول استقالة.. والرشوة لا تعرض إلا على صاحب منصب ناهيك أنني لا أتقاضى مرتبا من الدولة منذ 18 عاما.. لعنة الله على الظالمين”.

كما أرفق الشح التغريدة بصور قرار استقالته من الشرطة وقبولها.

أوساخ اللجان الثورية القذافية مثل محمد عمر بعيو تعودوا الكذب و تملق الحاكم و تشويه من يكشف مؤامراتهم..ردي على ما نشره ..من يفصل ل جريمة لا تجد له قرار قبول استقالة.. و الرشوة لا تعرض الا على صاحب منصب ناهيك انني لا أتقاضى مرتبا من الدولة منذ 18 عاما.. لعنة الله على الظالمين pic.twitter.com/ofCUVmizKu — Ashraf Shah (@AshahAshraf) April 11, 2020

من جانبه علق وزير الثقافة الأسبق وسفير ليبيا السابق لدى مالطا الحبيب الأمين على التغريدة وقال:

الدولة المدنية الراهنة ومن جاءت بهم فبراير استعانوا بفصيح سبتمبر لينطق باسمها ويذود عنها فماذا تتوقع من كاتب الوحي الاخضر وحواري العقيد الملهم إلا الترزق بالحبر والسطر وخط الخطابات بكل العهود كما كتبها عشية انقلاب رب الجنود . اتمنى أن يتوقف كي لا نزيد ! — الحبيب الأمين2 ElhabibAlamin (@ElhabibAlamin2) April 11, 2020

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